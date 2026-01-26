Реклама

18:28, 26 января 2026

Турист подвергся нападению снежного барса во время катания на лыжах и попал на видео

Алина Черненко

Турист подвергся нападению снежного барса во время катания на лыжах в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае. Инцидент попал на видео, оно опубликовано в аккаунте @news_az в соцсети X.

Уточняется, что инцидент произошел 23 января в придорожной лесной полосе недалеко от деревни Талат в поселке Кектокай. На размещенных в сети кадрах мужчина в фиолетовом лыжном костюме лежит на снегу, а рядом сидит снежный барс, наблюдающий за происходящим. Затем пострадавшему с окровавленным лицом оказывают помощь очевидцы.

По данным источника, туриста доставили в больницу, его состояние оценивается как стабильное. Местные власти усилили патрулирование и призвали людей соблюдать правила безопасности при встрече с дикими животными и немедленно сообщать о таких случаях.

Ранее медвежонок напал на туриста в Японии, когда он делал снимки возле автобусной остановки. Дикое животное внезапно выпрыгнуло из близлежащих кустов, поцарапало мужчину и скрылось в лесу.

