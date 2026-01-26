Реклама

01:22, 26 января 2026

В Британии назвали ключевой удар России по украинской обороне

The Telegraph: Россия сделала украинскую ПВО неэффективной
Евгений Силаев
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России сделали украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО) неэффективной. Ключевой удар по украинской защите назвало британское издание The Telegraph.

«Интенсивность российских атак истощила ограниченные запасы зенитных ракет Украины и увеличила финансовые затраты на сбитие российских беспилотников до неприемлемого уровня», — говорится в статье.

Подчеркивается, что внутренние разногласия среди союзников Украины превратили помощь в символическую.

Ранее сообщалось, что инфраструктуре Военно-морских сил (ВМС) Украины в 2025 году был нанесен серьезный ущерб в результате ударов, часть из которых скорректировало подполье.

