Вооруженные силы (ВС) России сделали украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО) неэффективной. Ключевой удар по украинской защите назвало британское издание The Telegraph.
«Интенсивность российских атак истощила ограниченные запасы зенитных ракет Украины и увеличила финансовые затраты на сбитие российских беспилотников до неприемлемого уровня», — говорится в статье.
Подчеркивается, что внутренние разногласия среди союзников Украины превратили помощь в символическую.
Ранее сообщалось, что инфраструктуре Военно-морских сил (ВМС) Украины в 2025 году был нанесен серьезный ущерб в результате ударов, часть из которых скорректировало подполье.