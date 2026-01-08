Реклама

Подполье заявило о серьезном уроне ВМС Украины

ТАСС: Инфраструктуре ВМС Украины в 2025 году был нанесен серьезный ущерб
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Инфраструктуре Военно-морских сил (ВМС) Украины в 2025 году был нанесен серьезный ущерб в результате ударов, часть из которых скорректировало подполье. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в пророссийском подполье.

«2025 год стал, пожалуй, самым масштабным с точки зрения ударов по военно-морской структуре ВМС Украины в Одессе и Николаеве. Поражены не только причалы и суда, но и логистическая инфраструктура: склады, погрузчики, элеваторы», — рассказал представитель подполья.

По его словам, функции подполья варьировались от корректировки ударов до поисков целей и разведки.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в заявил о том, что российские военные ударили по элитному отряду Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западным офицерам в Одессе.

