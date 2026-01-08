Подполье заявило об ударе по элитному отряду ВСУ и западным офицерам в Одессе

Лебедев заявил об ударе по элитному отряду ВСУ и западным офицерам в Одессе

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости заявил о том, что российские военные ударили по элитному отряду Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западным офицерам в Одессе.

«В Одессе под удар попал некий элитный отряд ВСУ, который тренировали британские подводники, ориентированные на диверсии. Британцев тоже устранили, среди погибших иностранцев восемь офицеров», — рассказал подпольщик.

По словам Лебедева, среди украинских военнослужащих потери составили десятки человек, точное число неизвестно. Кроме того, под удар попали минимум два американских офицера.

Ранее координатор подполья сообщил, что под Черниговом был нанесен удар по предприятию, собиравшему реактивные беспилотники для ВСУ.

