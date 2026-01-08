Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:40, 8 января 2026Бывший СССР

Подполье заявило об ударе по элитному отряду ВСУ и западным офицерам в Одессе

Лебедев заявил об ударе по элитному отряду ВСУ и западным офицерам в Одессе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости заявил о том, что российские военные ударили по элитному отряду Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западным офицерам в Одессе.

«В Одессе под удар попал некий элитный отряд ВСУ, который тренировали британские подводники, ориентированные на диверсии. Британцев тоже устранили, среди погибших иностранцев восемь офицеров», — рассказал подпольщик.

По словам Лебедева, среди украинских военнослужащих потери составили десятки человек, точное число неизвестно. Кроме того, под удар попали минимум два американских офицера.

Ранее координатор подполья сообщил, что под Черниговом был нанесен удар по предприятию, собиравшему реактивные беспилотники для ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. Несколько городов погрузились во тьму, а ТЭЦ остановили работу

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    В США назвали последствия отказа ЕС от борьбы с Россией

    Минюст США разработал юридическое обоснование ареста Мадуро

    Трамп отказался финансировать Украинский научно-технологический центр

    США пообещали взять контроль над Кубой и Никарагуа

    Трамп захотел серьезно сбить цены на нефть

    Подполье заявило об ударе по элитному отряду ВСУ и западным офицерам в Одессе

    Вэнс высказался о жадности Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok