В ЕС рассказали о контактах с США и Украиной до и после переговоров в ОАЭ

ЕС поддерживал контакты с США и Украиной до и после переговоров в ОАЭ

Европейский союз (ЕС) поддерживал контакт с делегациями США и Украины до и после их переговоров с Россией в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анитта Хиппер на брифинге в Брюсселе, сообщает The Guardian.

«Мы поддерживали контакт с украинской и американской делегациями до и после их переговоров», — заявил чиновник. В комиссии также отметили, что рассматривают будущее членство Украины в Евросоюзе как часть гарантий ее экономической безопасности после возможного мирного урегулирования.

При этом конкретные сроки вступления Украины в ЕС не назывались. Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что этот вопрос будет окончательно решен Европейским советом на основе консенсуса всех стран-членов.

23-24 января в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), прошли первые трехсторонние переговоры России, Украины и США о прекращении боевых действий и урегулировании конфликта. Главный вопрос встречи — территориальный — решить не удалось, однако ни одна из сторон не назвала переговоры провальными.

Позитивно оценили итоги встречи и неназванные американские чиновники в разговоре с Axios. По словам одного из них, в воскресенье переговорные команды провели совместный обед и в какой-то момент «выглядели почти как друзья».

Положительно оценили переговоры и в России. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что впереди остается «серьезная работа»