Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:59, 26 января 2026

В Киеве таксист сломал пассажирке челюсть из-за плохого самочувствия

Полиция Украины: Таксист сломал челюсть пассажирке из-за плохого самочувствия
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: DmyTo / Shutterstock / Fotodom

В Киеве таксист сломал пассажирке челюсть из-за того, что она жаловалась на плохое самочувствие. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба полиции Украины.

«Во время поездки в такси 27-летняя киевлянка почувствовала себя плохо (...). Разгневанный водитель высадил пассажирку из машины, дважды ударил ее кулаком по лицу и уехал с места происшествия», — говорится в публикации.

Отмечается, что девушку во время поездки начало тошнить. Врачи диагностировали у пострадавшей ушибы и перелом челюсти.

Ранее полиция Киева задержала 14-летнего украинца после того, как он напал с ножом в школе на учительницу и одноклассника. Накануне нападения молодой человек фотографировался в футболке с надписью «Гитлер капут», шлеме и балаклаве.

