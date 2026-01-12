Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:59, 12 января 2026Бывший СССР

Полиция Киева задержала школьника после нападения с ножом на учительницу

Полиция Киева задержала 14-летнего украинца после нападения с ножом в школе
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Mehaniq / Shutterstock / Fotodom

Полиция Киева задержала 14-летнего украинца после того, как он напал с ножом в школе на учительницу и одноклассника. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба столичной полиции Украины.

«По предварительной информации, один из учеников пришел в школу с ножом и напал на учительницу и одноклассника. (...) Нападавший задержан, полиция работает на месте происшествия», — говорится в публикации.

Отмечается, что накануне нападения молодой человек фотографировался в футболке с надписью «Гитлер капут», шлеме и балаклаве.

Ранее итальянские наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, провели украинским школьникам лекцию о своем опыте участия в боевых действиях. Итальянец по имени Поло разместил в социальных сетях видео о визите в украинскую школу. Школьники рассказали наемнику, что занимаются плетением маскировочных сетей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Самая красивая террористка» отправится в колонию на десятки лет. За что получила срок экс-чиновница из Белгородской области?

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Названа проблема создания единой 100-тысячной армии в Европе

    Россиянка отправилась поздравить родственницу с Новым годом и исчезла

    Московские коммунальщики собрали почти миллион кубометров снега за два дня

    Российский боец рассказал о самом страшном из увиденного в зоне СВО

    В России собрались строить новые мощности для хранения топлива

    Москвичка нашла необычный способ застолбить за собой парковочное место

    Сотрудница российского аэропорта спасла пассажира от переписи имущества на мошенников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok