Итальянских наемников пригласили провести уроки в школах Украины

Итальянские наемники ВСУ провели уроки в школах Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Итальянские наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), провели украинским школьникам лекцию о своем опыте участия в боевых действиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, итальянец по имени Поло разместил в соцсети видео о визите в украинскую школу, где он рассказал ученикам о своем опыте службы в ВСУ. По его словам, школьники сообщили ему, что занимаются плетением маскировочных сетей.

В июне 2025 года итальянский наемник также встретился с мэром Киева Владимиром Кличко, мэром Тернополя Сергеем Надалом, и мэром Винницы Сергеем Морхуновым.

Ранее Министерство образования и науки Украины обратилось к местным властям с рекомендацией закрыть школы на зиму из-за того, что в стране ожидаются отключения света. Чтобы избежать отставаний от программы, Минобразования республики предлагает школам перенести занятия с зимы на июнь следующего года (кроме выпускных классов), продлить зимние каникулы за счет весенних или же перейти на шестидневную неделю обучения.

    Итальянских наемников пригласили провести уроки в школах Украины

