Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:34, 21 ноября 2025Бывший СССР

Минобразования Украины порекомендовало школам закрыться на зиму

Минобразования Украины порекомендовало школам закрыться на зиму
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Министерство образования и науки Украины обратилось к местным властям с рекомендацией закрыть школы на зиму из-за того, что в стране ожидаются отключения света. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на письмо ведомства.

Чтобы избежать отставаний от программы, Минобразования республики предлагает школам перенести занятия с зимы на июнь следующего года (кроме выпускных классов), продлить зимние каникулы за счет весенних или же перейти на шестидневную неделю обучения.

Кроме того, ведомство предложило перейти на асинхронный формат обучения, в рамках которого школьники смогут изучать учебные материалы самостоятельно в удобное для них время без взаимодействия с преподавателем или другими обучающимися.

Ранее министр энергетики Украины Иван Плачков заявил об угрозе полного блэкаута в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа по Украине. Президент России предупредил Киев о «неизбежных событиях» на фронте

    Суд признал экс-депутата Госдумы и членов его семьи экстремистским объединением

    Премьер Венгрии призвал не дать Европе вступить в войну с Россией

    Военный эксперт заявил о «списании» ВСУ ради оружия Запада

    Американские генералы приедут в Москву для обсуждения плана по Украине

    Зеленский и Ермак отписались друг от друга

    Минобразования Украины порекомендовало школам закрыться на зиму

    На Западе вспомнили предсказание Жириновского из-за ситуации на Украине

    Раскрыта очередность подписания мирного соглашения по Украине

    В НХЛ оценили результативность Овечкина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости