Минобразования Украины порекомендовало школам закрыться на зиму

Министерство образования и науки Украины обратилось к местным властям с рекомендацией закрыть школы на зиму из-за того, что в стране ожидаются отключения света. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на письмо ведомства.

Чтобы избежать отставаний от программы, Минобразования республики предлагает школам перенести занятия с зимы на июнь следующего года (кроме выпускных классов), продлить зимние каникулы за счет весенних или же перейти на шестидневную неделю обучения.

Кроме того, ведомство предложило перейти на асинхронный формат обучения, в рамках которого школьники смогут изучать учебные материалы самостоятельно в удобное для них время без взаимодействия с преподавателем или другими обучающимися.

Ранее министр энергетики Украины Иван Плачков заявил об угрозе полного блэкаута в стране.