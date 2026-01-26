Врач раскрыл секрет грузинского долголетия

Врач Продеус назвал мацони секретом грузинского долголетия

Врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыл секрет грузинского долголетия. В выпуске передачи, доступном на сайте телеканала, он назвал мацони продуктом, продлевающим жизнь.

Врач объяснил, что в кисломолочном продукте содержатся пробиотики, которые благотворно влияют на иммунитет. Благодаря им, отметил специалист, иммунная система эффективнее борется с вирусами и бактериями.

«Это секрет грузинского долголетия», — заявил Продеус, говоря о мацони.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Елена Устинова назвали доступный фрукт для долголетия. Таковым они сочли абрикос. По словам специалистов, в плоде содержится калий, помогающий поддерживать нормальный уровень артериального давления.