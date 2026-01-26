Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:46, 26 января 2026Интернет и СМИ

Врач раскрыл секрет грузинского долголетия

Врач Продеус назвал мацони секретом грузинского долголетия
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ratov Maxim / Shutterstock / Fotodom

Врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыл секрет грузинского долголетия. В выпуске передачи, доступном на сайте телеканала, он назвал мацони продуктом, продлевающим жизнь.

Врач объяснил, что в кисломолочном продукте содержатся пробиотики, которые благотворно влияют на иммунитет. Благодаря им, отметил специалист, иммунная система эффективнее борется с вирусами и бактериями.

«Это секрет грузинского долголетия», — заявил Продеус, говоря о мацони.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Елена Устинова назвали доступный фрукт для долголетия. Таковым они сочли абрикос. По словам специалистов, в плоде содержится калий, помогающий поддерживать нормальный уровень артериального давления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Упал в обморок». «Звездному» адвокату огласили приговор по резонансному делу. В числе фигурантов — бывшие сотрудники ФСБ и СК

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Хакеры заблокировали машины россиян

    В ЕС призвали перестать угождать Украине

    В Кремле объявили о начале работы по украинскому урегулированию

    Владельца дома оштрафовали на два десятка тысяч фунтов за сруб 28 деревьев

    Депутат рассказал о новых налогах для самозанятых россиян

    В России предложили маркировать туалетную бумагу

    В Кремле ответили на вопрос о смене состава переговорной группы России

    75-летняя Надежда Бабкина показала фото времен студенчества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok