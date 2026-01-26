Взрывы и звуки стрельбы разбудили жителей российского региона

ВСУ атаковали Краснодарский край, БПЛА повредили три дома в Славянске-на-Кубани

Взрывы и звуки стрельбы разбудили жителей Краснодарского края. Как сообщает Telegram-канал Shot, после часа ночи 26 января в Славянском районе прогремело около семи мощных взрывов, а на небе было видно несколько ярких вспышек.

По словам очевидцев, вражеские дроны продолжают лететь со стороны Азовского моря, периодически слышен гул и звуки стрельбы.

Как сообщили в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края, обломки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повредили три дома в Славянске-на-Кубани. В жилых помещениях выбило окна, в одном из них повреждена кровля.

Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее в поселке Красная Яруга Белгородской области в результате атаки украинского БПЛА пострадали три мирных жителя, среди которых был ребенок.