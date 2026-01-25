Реклама

Россия
12:16, 25 января 2026

В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал ребенок

В поселке Красная Яруга в результате атаки БПЛА ВСУ пострадал ребенок
В поселке Красная Яруга в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадали три мирных жителя, среди которых был ребенок. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом. Мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота, а женщина и пятилетний мальчик — баротравмы.

Врачи оказали жителям необходимую помощь на месте. В стационар пострадавшие отказались ехать. Также поврежденным оказались две машины и фасад дома.

Ранее Гладков сообщал, что в Белгороде в результате атаки дронов ВСУ повреждены объекты энергетики и девять автомобилей. Также МЧС ликвидировали возгорание хозпостройки на территории частного домовладения.

