В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал ребенок

В поселке Красная Яруга в результате атаки БПЛА ВСУ пострадал ребенок

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

В поселке Красная Яруга в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадали три мирных жителя, среди которых был ребенок. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом. Мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота, а женщина и пятилетний мальчик — баротравмы.

Врачи оказали жителям необходимую помощь на месте. В стационар пострадавшие отказались ехать. Также поврежденным оказались две машины и фасад дома.

Ранее Гладков сообщал, что в Белгороде в результате атаки дронов ВСУ повреждены объекты энергетики и девять автомобилей. Также МЧС ликвидировали возгорание хозпостройки на территории частного домовладения.