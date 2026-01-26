Загитова предсказала будущее Москвы

Фигуристка Загитова: Через десять лет Москва будет технологичной

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что через десять лет Москва будет технологичной. Будущее столицы спортсменка предсказала в разговоре с Telegram-каналом «Московские новости» во время мастер-класса на катке в «Лужниках».

По мнению фигуристки, Москва сейчас «многофункциональная и очень красивая». Любимыми местами в столице она назвала стадион «Лужники», Красную площадь и дом своих родителей.

Ранее певец Митя Фомин заявил, что через десять лет москвичи смогут взлетать. Артист отметил, что уже сейчас некоторые люди освоили полеты на огромных квадрокоптерах и не за горами время, когда они будут взлетать.