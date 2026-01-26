Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:48, 26 января 2026Экономика

Загитова предсказала будущее Москвы

Фигуристка Загитова: Через десять лет Москва будет технологичной
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что через десять лет Москва будет технологичной. Будущее столицы спортсменка предсказала в разговоре с Telegram-каналом «Московские новости» во время мастер-класса на катке в «Лужниках».

По мнению фигуристки, Москва сейчас «многофункциональная и очень красивая». Любимыми местами в столице она назвала стадион «Лужники», Красную площадь и дом своих родителей.

Ранее певец Митя Фомин заявил, что через десять лет москвичи смогут взлетать. Артист отметил, что уже сейчас некоторые люди освоили полеты на огромных квадрокоптерах и не за горами время, когда они будут взлетать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Упал в обморок». «Звездному» адвокату огласили приговор по резонансному делу. В числе фигурантов — бывшие сотрудники ФСБ и СК

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Хакеры заблокировали машины россиян

    В ЕС призвали перестать угождать Украине

    В Кремле объявили о начале работы по украинскому урегулированию

    Владельца дома оштрафовали на два десятка тысяч фунтов за сруб 28 деревьев

    Депутат рассказал о новых налогах для самозанятых россиян

    В России предложили маркировать туалетную бумагу

    В Кремле ответили на вопрос о смене состава переговорной группы России

    75-летняя Надежда Бабкина показала фото времен студенчества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok