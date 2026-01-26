Реклама

Из жизни
09:43, 26 января 2026Из жизни

Женщина родила чужого ребенка и подала в суд на клинику

В США женщина родила чужого ребенка после процедуры ЭКО
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Robie Online / Shutterstock / Fotodom

В штате Флорида, США, пара подала иск против клиники репродуктивной медицины, когда выяснила, что у них родился чужой ребенок. Об этом сообщает People.

Истица, проходившая процедуру ЭКО, в декабре 2025 года родила девочку, внешность которой сильно отличалась от внешности родителей. Пара сделала тест ДНК, генетическая экспертиза подтвердила, что родители и дочь биологически не приходятся друг другу родственниками.

Супруги сочли, что при имплантации эмбриона была допущена ошибка и обратились в суд. «Равную озабоченность вызывает очевидная возможность того, что кому-то другому были подсажены наши эмбрионы», — говорится в иске.

Пара требует от клиники проинформировать всех пациентов, хранивших там эмбрионы, и обеспечить всем желающим бесплатное генетическое тестирование за последние пять лет. Они также хотят найти биологических родителей родившейся у них девочки. Молодые родители также отметили, что, несмотря на отсутствие кровной связи, уже успели привязаться к ней.

В заявлении клиники говорится, что они активно сотрудничают со следствием, чтобы «определить источник ошибки».

Ранее в США врачи во время плановой операции обнаружили доношенного ребенка в животе у пациентки. 41-летняя медсестра Сьюз Лопес приехала в больницу для удаления огромной кисты яичника весом десять килограммов.

