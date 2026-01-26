Реклама

Женщина вышла замуж пять раз и попала под суд

Жительница Индии вышла замуж за пятерых мужчин, чтобы завладеть их имуществом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: A Rehman 786 / Shutterstock / Fotodom

Жительница индийского штата Мадхья-Прадеш попала под суд из-за многомужества. Об этом сообщает Dunya News.

Суд признал виновной женщину по имени Хасина, которая выходила замуж, не расторгая предыдущих браков. Ее приговорили к двум годам тюрьмы и штрафу в две тысячи индийских рупий (около 2000 рублей).

Расследование показало, что она целенаправленно заключала браки с бедными одинокими мужчинами, чтобы завладеть их имуществом. Один из пострадавших супругов заявил, что стал ее пятым мужем, ничего не зная о предыдущих четырех. Во время совместной жизни с мужьями женщина, по версии следствия, подвергала супругов психологическому и физическому насилию для достижения своих целей.

Судья Мегха Агравал отметила, что это было хорошо спланированное преступление, в котором также участвовали дочери и зятья обвиняемой. О преступлении стало известно после жалобы одного из мужей в полицию.

Ранее сообщалось, что индийский суд рассматривал дело многоженца с пятью супругами, не знавшими друг о друге. Его тайную жизнь раскрыла одна из жен.

