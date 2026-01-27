Байден призвал «встать» против Трампа

Байден призвал американцев «встать и высказаться» на фоне событий в Миннесоте

Экс-президент США Джо Байден призвал американцев «встать и высказаться» против действующего американского лидера Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х на фоне протестов в Миннеаполисе.

Комментируя действия сотрудников Иммиграционной и таможенной службы (ICE), он заявил, что жители штата Миннесота «достаточно настрадались от рук этой администрации». Байден отметил, что насилию и террору нет места на американских улицах, особенно если угрозой является «собственное правительство».

«Ни один человек, даже президент, не сможет разрушить то, за что выступает Америка и во что она верит, если мы — вся Америка — встанем и выскажемся. Мы знаем, кто мы такие. Пришло время показать это миру», — сказал он.

Прежде Байден назвал Трампа мятежником за поддержку штурма Капитолия 6 января 2021 года. «Он, определенно, поддержал мятеж. В этом нет никаких сомнений», — заявил политик.