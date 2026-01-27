Реклама

МИД Украины назвал подписантов мирного соглашения

Глава МИД Украины Сибига: Мирных соглашений будет два, подписи ЕС не будет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Мирное соглашение об урегулировании конфликта из 20 пунктов является двусторонним документом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию «Европейская правда».

Он уточнил, что Украина подпишет документ с США, отдельно Соединенные Штаты подпишут соглашение с Россией, при этом подписи ЕС не будет. По словам главы украинского МИД, на данный момент обсуждается именно такая конструкция. В то же время политик отметил, что переговорный процесс еще продолжается.

Сибига добавил, что Европейский союз (ЕС) присутствует в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности.

