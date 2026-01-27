МИД Украины назвал подписантов мирного соглашения

Глава МИД Украины Сибига: Мирных соглашений будет два, подписи ЕС не будет

Мирное соглашение об урегулировании конфликта из 20 пунктов является двусторонним документом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию «Европейская правда».

Он уточнил, что Украина подпишет документ с США, отдельно Соединенные Штаты подпишут соглашение с Россией, при этом подписи ЕС не будет. По словам главы украинского МИД, на данный момент обсуждается именно такая конструкция. В то же время политик отметил, что переговорный процесс еще продолжается.

Сибига добавил, что Европейский союз (ЕС) присутствует в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности.