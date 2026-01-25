Зеленский высказался о переговорах в Абу-Даби

Зеленский: В Абу-Даби обсуждался план по урегулированию на Украине из 20 пунктов

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на трехсторонней встрече в Абу-Даби обсуждался план по урегулированию на Украине из 20 пунктов. Об этом он высказался на пресс-конференции с литовским президентом Гитанасом Науседой и главой Польши Каролем Навроцким.

В субботу, 24 января, завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

«Была трехсторонняя встреча впервые за долгое время, она была не только среди дипломатов, но и среди военных. Обсуждается 20-пунктный план и проблемные вопросы, их много», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, у российской и украинской сторон разные позиции на переговорах, при этом американская сторона хочет найти некий компромисс.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не откажется от претензий на утраченные территории. Он подчеркнул, что всем трем сторонам переговоров необходимо идти на компромиссы.

До этого сообщалось, что Москва рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную российским и американскими президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года. Этот подход подразумевает контроль России над всей территорией Донбасса.