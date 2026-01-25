Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:14, 25 января 2026Бывший СССР

Зеленский высказался о переговорах в Абу-Даби

Зеленский: В Абу-Даби обсуждался план по урегулированию на Украине из 20 пунктов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / Igor Jakubowski / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на трехсторонней встрече в Абу-Даби обсуждался план по урегулированию на Украине из 20 пунктов. Об этом он высказался на пресс-конференции с литовским президентом Гитанасом Науседой и главой Польши Каролем Навроцким.

В субботу, 24 января, завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

«Была трехсторонняя встреча впервые за долгое время, она была не только среди дипломатов, но и среди военных. Обсуждается 20-пунктный план и проблемные вопросы, их много», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, у российской и украинской сторон разные позиции на переговорах, при этом американская сторона хочет найти некий компромисс.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не откажется от претензий на утраченные территории. Он подчеркнул, что всем трем сторонам переговоров необходимо идти на компромиссы.

До этого сообщалось, что Москва рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную российским и американскими президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года. Этот подход подразумевает контроль России над всей территорией Донбасса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Против правой руки Си Цзиньпина возбудили уголовное дело. Чиновник обвиняется в передаче США данных о ядерном оружии Китая

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    На Украине заявили о самой сложной неделе с 2022 года

    Верховный лидер Ирана укрылся в бункере в ожидании удара США

    Новый китайский дрон с пехотной винтовкой показал «беспрецедентную точность»

    Расчлененного россиянина нашли в выгребной яме

    В МИД России прокомментировали слова Трампа о появлении у США супероружия

    Орбан вновь ответил на хамство Зеленского

    Появилось видео эпичного уничтожения пехоты и техники ВСУ у Константиновки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok