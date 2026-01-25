В России объяснили отсутствие официальных итогов переговоров с США и Украиной в ОАЭ

Карасин объяснил отсутствие итогов переговоров в ОАЭ продолжением диалога

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал, что официальные заявления о ходе переговоров даются только в том случае, когда достигнуто результативное завершение диалога. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор объяснил отсутствие итогов переговоров России, США и Украины в ОАЭ.

«Официально объявлять можно только о результативном завершении переговоров, когда все детали обсуждены, все согласовано. Это очень трудоемкий процесс. Он иногда занимает месяцы, годы. Дай бог, чтобы здесь было иначе. Но только по завершении переговоров и детальному согласию по всем параметрам обычно лидеры соответствующих государств или министры делают какие-то объявления», — рассказал Карасин.

Сенатор объяснил, что в противном случае весь переговорный процесс становится публичным.

«Это значит, что у него появляются сторонники и резкие критиканы в одной и той же стране. Это закон. Это не мы придумали. Это так испокон веку ведется, что официальное подробное объявление о результатах переговоров делается только в том случае, когда достигнут результат. Поэтому, мне кажется, общественному мнению обижаться не стоит. Надо просто с надеждой продолжать следить за ходом контактов», — заключил он.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Официальные подробности об итогах встреч не приводились.