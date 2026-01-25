Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:26, 25 января 2026Бывший СССР

Зеленский наотрез отказался идти на территориальные уступки

Зеленский: Украина ни при каких обстоятельствах не уступит территории
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не откажется от претензий на утраченные территории. Об этом пишет «РБК-Украина».

Украинский лидер подчеркнул, что всем трем сторонам переговоров необходимо идти на компромиссы.

«Было много проблемных вопросов, но их становится все меньше», — отметил президент.

Ранее стало известно, что Украина на трехсторонней встрече в Абу-Даби отвергла требование России по выводу войск из Донбасса.

23 января в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Сообщалось, что Москва рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную российским и американскими президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года. Этот подход подразумевает контроль России над всей территорией Донбасса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков раскрыл реакцию Европы на публикацию переписки Трампа и Макрона

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Заместителя Си Цзиньпина обвинили в передаче США данных о ядерном оружии Китая

    Зеленский наотрез отказался идти на территориальные уступки

    Появилось фото обезображенного лица Пимблетта после поединка с Гейджи

    Пушков высказался по ситуации вокруг Гренландии

    Глава МВД Украины назвал ситуацию в Киеве крайне сложной

    В МИД РФ настояли на освобождении похищенного Мадуро

    В Иране задержаны более 200 участников беспорядков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok