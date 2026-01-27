Реклама

Экономика
14:27, 27 января 2026

На Землю обрушатся магнитные бури

Ученый Богачев: Слабые магнитные бури возможны в ближайшие дни
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Freepic.diller / Freepik

В среду, 28 января, на Земле возможны слабые магнитные бури. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Геомагнитная обстановка вернется в норму в пятницу, 30 января. По словам Богачева, последние несколько дней геомагнитная обстановка была стабильной — после нескольких активных возмущений в январе. «Магнитных бурь и возмущений не было уже три дня. Это впервые в этом месяце, который в целом довольно напряженный в этом плане», — сказал физик.

Ранее на Землю обрушилась крупнейшая магнитная буря. Ее уровень почти достиг высшей отметки G5 (экстремальная магнитная буря). Над территорией России наблюдались самые мощные в 21 веке северные сияния — их можно было видеть даже в Ростовской области, Крыму и Краснодарском крае.

