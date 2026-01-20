Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:09, 20 января 2026Экономика

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

ИКИ РАН: Магнитная буря на Земле достигала уровня G4.7
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Обрушившаяся на Землю магнитная буря в ночь на вторник, 20 января, практически достигла экстремального уровня G5, сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Буря началась вечером в понедельник, сразу превысив уровень очень сильной бури G4. Максимальное значение составило G4.7. Затем интенсивность начала падать. В настоящее время на Земле наблюдается слабая магнитная буря (G1).

Сейчас завершается первая импульсная фаза геомагнитного шторма. Скорость солнечного ветра стабилизировалась на уровне 900 километров в секунду. Сохраняются примерно 10-кратно повышенные значения индукции магнитного поля около Земли. При этом оба параметра снизились примерно в два раза по сравнению с пиковым моментом, когда находились на неадекватном уровне, сообщили специалисты.

Через несколько часов можно ждать второй сильный геомагнитный всплеск с возвращением индексов на уровень как минимум G4 и новой попыткой штурма уровня G5. 

Общая продолжительность геомагнитного события ожидается не менее суток, а полная стабилизация ожидается через 2-3 суток.

Ночью над территорией России наблюдались самые мощные в 21 веке северные сияния — их можно было видеть даже на уровне широты около 40 градусов. Сияние наблюдали жители Ростовской области, Крыма и Краснодарского края.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания назвала условие для начала войны с США

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Китай рекордно нарастил закупки одного вида российского топлива

    Макрон предложил организовать в Париже встречу с участием России

    Продажи одного вида мяса в России рухнули

    «Самая сексуальная ученая в мире» поохотилась на акул на копии судна из «Челюстей»

    Популярного блогера увезли на скорой из-за приступа сильной боли

    Трамп решил восстановить секретный бункер в Белом доме

    Опубликован список приглашенных в «Совет мира» Трампа участников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok