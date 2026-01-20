На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

ИКИ РАН: Магнитная буря на Земле достигала уровня G4.7

Обрушившаяся на Землю магнитная буря в ночь на вторник, 20 января, практически достигла экстремального уровня G5, сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Буря началась вечером в понедельник, сразу превысив уровень очень сильной бури G4. Максимальное значение составило G4.7. Затем интенсивность начала падать. В настоящее время на Земле наблюдается слабая магнитная буря (G1).

Сейчас завершается первая импульсная фаза геомагнитного шторма. Скорость солнечного ветра стабилизировалась на уровне 900 километров в секунду. Сохраняются примерно 10-кратно повышенные значения индукции магнитного поля около Земли. При этом оба параметра снизились примерно в два раза по сравнению с пиковым моментом, когда находились на неадекватном уровне, сообщили специалисты.

Через несколько часов можно ждать второй сильный геомагнитный всплеск с возвращением индексов на уровень как минимум G4 и новой попыткой штурма уровня G5.

Общая продолжительность геомагнитного события ожидается не менее суток, а полная стабилизация ожидается через 2-3 суток.

Ночью над территорией России наблюдались самые мощные в 21 веке северные сияния — их можно было видеть даже на уровне широты около 40 градусов. Сияние наблюдали жители Ростовской области, Крыма и Краснодарского края.