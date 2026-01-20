Опубликованы кадры масштабного северного сияния

Жители России и Украины поделились кадрами масштабного северного сияния

Жители России и Украины поделились кадрами масштабного северного сияния. Их опубликовал Telegram-канал ASTRA.

Cвечение на высоте 200-240 километров возникло из-за возбуждения атомов кислорода солнечным светом в верхних слоях атмосферы. Уточняется, что на Солнце произошел сильный выброс плазмы в сторону Земли.

Ранее ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали удар облака плазмы класса X по Земле в ночь на 20 января.

18 января на Солнце обнаружили первую в 2026 году вспышку, которой присвоили высший класс Х. По данным ученых, явление произошло в области 4341.