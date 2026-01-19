На Солнце заметили опасные и мощные выбросы

ИКИ РАН: На Солнце наблюдается вспышка высшего балла X

Прямо сейчас на Солнце фиксируется первая в 2026 году вспышка, которой присвоили высший класс Х. Об этом событии рассказали в Telegram-канале солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, явление произошло в области 4341 — в центре видимого солнечного диска напротив Земли. Процесс достиг своего максимума в 21:09 по московскому времени. Вспышке присвоили балл X1.95.

Более сильное событие на Солнце последний раз наблюдалось астрономами 14 ноября минувшего года. В лаборатории предупредили, что из-за данной вспышки сохраняется достаточно высокая вероятность воздействия на Землю. «Обе предыдущие сильные вспышки в этой области, 8 и 12 января, произошедшие на обратной стороне Солнца, сопровождались крупными выбросами плазмы», — отметили специалисты.

Несмотря на то что солнечная активность в текущем году должна показать спад, в 2026-м все еще сохранится возможность рекордных вспышек, о чем в беседе с РИА Новости рассказал руководитель Лаборатории Сергей Богачев.

Ранее на Солнце произошла мощная вспышка. По силе рентгеновского излучения она достигла класса M1.6.