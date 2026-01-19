Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
22:07, 18 января 2026Наука и техника

На Солнце заметили опасные и мощные выбросы

ИКИ РАН: На Солнце наблюдается вспышка высшего балла X
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Прямо сейчас на Солнце фиксируется первая в 2026 году вспышка, которой присвоили высший класс Х. Об этом событии рассказали в Telegram-канале солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, явление произошло в области 4341 — в центре видимого солнечного диска напротив Земли. Процесс достиг своего максимума в 21:09 по московскому времени. Вспышке присвоили балл X1.95.

Более сильное событие на Солнце последний раз наблюдалось астрономами 14 ноября минувшего года. В лаборатории предупредили, что из-за данной вспышки сохраняется достаточно высокая вероятность воздействия на Землю. «Обе предыдущие сильные вспышки в этой области, 8 и 12 января, произошедшие на обратной стороне Солнца, сопровождались крупными выбросами плазмы», — отметили специалисты.

Несмотря на то что солнечная активность в текущем году должна показать спад, в 2026-м все еще сохранится возможность рекордных вспышек, о чем в беседе с РИА Новости рассказал руководитель Лаборатории Сергей Богачев.

Ранее на Солнце произошла мощная вспышка. По силе рентгеновского излучения она достигла класса M1.6.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина заявил о бессилии ЕС и Великобритании

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Во Франции необычно объяснили притязания Трампа на Гренландию

    Гашек раскритиковал Трампа

    В Китае заявили о «беспрецедентном давлении» на Киев в переговорах

    На Украине сделали признание о переговорах с США

    В Бундесвере помахались с гренландцами

    Премьер Британии осудил Трампа

    Президент Ирана сказал об объявлении войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok