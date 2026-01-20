Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:44, 20 января 2026Наука и техника

Ученые зафиксировали удар облака плазмы класса X по Земле

ИКИ РАН: Ученые зафиксировали удар облака плазмы класса X по Земле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали удар облака плазмы класса X по Земле. Об этом сказано в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

«Только что ударило по Земле. Между проходом точки Лагранжа L1 и приходом к планете (1,5 млн км) прошло 15 минут. Это означает скорость около 1,7 тыс. км/с», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что измерения скорости на спутнике ACE вышли из строя.

Ранее сообщалось, что из-за предстоящей магнитной бури северные сияния можно будет наблюдать практически на всей территории России, в том числе в Московском регионе. Как уточнили специалисты, произошедшая вспышка X1.95 сопровождалась крупным выбросом плазмы, направленным точно на Землю.

С начала года на Земле наблюдались уже три магнитные бури, последняя произошла 17 января. Северные сияния наблюдались на широтах 60 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе обсуждают создание нового альянса из-за конфликта с США. Почему европейские лидеры хотят привлечь в него Украину?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Мужчины и женщины поделились самыми безумными поступками ради секса

    Бритни Спирс станцевала перед камерой с обнаженной грудью из любви к откровенным фото

    В Дании придумали способ убедить Трампа не вводить пошлины

    Ученые зафиксировали удар облака плазмы класса X по Земле

    России стало известно о новом плане Киева по созданию киллзоны по всему фронту

    Данию уличили в желании конфронтации с Россией

    Экс-замгенсека НАТО высказался о трансатлантических отношениях при Трампе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok