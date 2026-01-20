ИКИ РАН: Ученые зафиксировали удар облака плазмы класса X по Земле

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали удар облака плазмы класса X по Земле. Об этом сказано в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

«Только что ударило по Земле. Между проходом точки Лагранжа L1 и приходом к планете (1,5 млн км) прошло 15 минут. Это означает скорость около 1,7 тыс. км/с», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что измерения скорости на спутнике ACE вышли из строя.

Ранее сообщалось, что из-за предстоящей магнитной бури северные сияния можно будет наблюдать практически на всей территории России, в том числе в Московском регионе. Как уточнили специалисты, произошедшая вспышка X1.95 сопровождалась крупным выбросом плазмы, направленным точно на Землю.

С начала года на Земле наблюдались уже три магнитные бури, последняя произошла 17 января. Северные сияния наблюдались на широтах 60 градусов.