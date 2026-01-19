Москвичам пообещали сильные магнитные бури и северные сияния

ИКИ РАН: 21 января северные сияния можно будет видеть почти по всей России

Из-за предстоящей магнитной бури северные сияния можно будет наблюдать практически на всей территории России, в том числе в Московском регионе. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Произошедшая вспышка X1.95 сопровождалась крупным выбросом плазмы, направленным точно на Землю. Момент удара плазменного облака по Земле будет сопровождаться сильными геомагнитными возмущениями уровня до G4. Вероятность магнитных бурь высшего, 5-го уровня, составляет около 10 процентов. Исключительно сильные полярные сияния ожидаются в ночь со вторника, 20 января, на среду, 21 января.

С начала года на Земле наблюдались уже три магнитные бури, последняя произошла 17 января. Северные сияния наблюдались на широтах 60 градусов.