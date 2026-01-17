Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:37, 17 января 2026Экономика

Землю накрыла третья за январь магнитная буря

ИКИ РАН: На Земле началась третья за январь 2026 года магнитная буря
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Землю накрыла очередная магнитная буря, об этом сообщили в официальном Telegram-канале Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).

«Началась третья магнитная буря января», — сказано в публикации.

Причиной, по словам ученых, стал неожиданно добравшийся до Земли, выброс плазмы, который случился на Солнце еще 13 января.

«На широтах выше 60 градусов наблюдаются полярные сияния», — добавили ученые.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Богачев предупредил россиян, что в 2026 году будет много магнитных бурь.

В среднем, по его данным, на два месяца придется по одной вспышке на Солнце.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Стефанишина назвала место нового раунда переговоров Украины и США

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    Посольство Украины в Иране приостановило работу

    Землю накрыла третья за январь магнитная буря

    Раскрыто число погибших при похищении Мадуро

    Кличко рассказал о патовой ситуации в Киеве с отоплением

    Дзюба рассказал о «червячке» внутри него

    Франция и Италия выступили за прямые переговоры с Россией по Украине. Что они предлагают и кто хочет им помешать?

    Столтенберг допустил выход США из НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok