Землю накрыла третья за январь магнитная буря

Землю накрыла очередная магнитная буря, об этом сообщили в официальном Telegram-канале Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).
«Началась третья магнитная буря января», — сказано в публикации.
Причиной, по словам ученых, стал неожиданно добравшийся до Земли, выброс плазмы, который случился на Солнце еще 13 января.
«На широтах выше 60 градусов наблюдаются полярные сияния», — добавили ученые.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Богачев предупредил россиян, что в 2026 году будет много магнитных бурь.
В среднем, по его данным, на два месяца придется по одной вспышке на Солнце.