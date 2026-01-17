Землю накрыла третья за январь магнитная буря

ИКИ РАН: На Земле началась третья за январь 2026 года магнитная буря

Землю накрыла очередная магнитная буря, об этом сообщили в официальном Telegram-канале Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).

«Началась третья магнитная буря января», — сказано в публикации.

Причиной, по словам ученых, стал неожиданно добравшийся до Земли, выброс плазмы, который случился на Солнце еще 13 января.

«На широтах выше 60 градусов наблюдаются полярные сияния», — добавили ученые.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Богачев предупредил россиян, что в 2026 году будет много магнитных бурь.

В среднем, по его данным, на два месяца придется по одной вспышке на Солнце.