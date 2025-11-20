От Солнца оторвался «царь-протуберанец»

ИКИ РАН: От Солнца оторвался протуберанец, который в 80 раз больше Земли

На Солнце сформировался гигантский протуберанец и оторвался от него. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Протуберанцы — плотные конденсации относительно холодного вещества, поднимающиеся над поверхностью Солнца. Формирование и выброс протуберанца ученые зафиксировали в ночь на 20 ноября. Специалисты отметили, что «царь-протуберанец» имеет размер около миллиона километров, что в 80 раз больше Земли.

Российские ученые не смогли однозначно назвать причину, по которой от Солнца оторвалось гигантское плазменное образование. Однако специалисты ИКИ РАН рассказали, что источник явления находится на обратной стороне Солнца и скрыт от глаз.

Также они напомнили, что примерно из той же области Солнца, куда опиралась правая «нога» протуберанца, несколько дней назад было выброшено крупное облако плазмы. «Не исключено, что оба события (произошедший ранее выброс и сегодняшний отрыв гигантского протуберанца) имеют общий источник на Солнце», — подытожили авторы.

13 ноября специалисты ИКИ РАН сообщили, что самая мощная в этом году солнечная вспышка вызвала сильные полярные сияния. На Земле были зафиксированы сильные геомагнитные возмущения.