Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:15, 20 ноября 2025Наука и техника

От Солнца оторвался «царь-протуберанец»

ИКИ РАН: От Солнца оторвался протуберанец, который в 80 раз больше Земли
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

На Солнце сформировался гигантский протуберанец и оторвался от него. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Протуберанцы — плотные конденсации относительно холодного вещества, поднимающиеся над поверхностью Солнца. Формирование и выброс протуберанца ученые зафиксировали в ночь на 20 ноября. Специалисты отметили, что «царь-протуберанец» имеет размер около миллиона километров, что в 80 раз больше Земли.

Российские ученые не смогли однозначно назвать причину, по которой от Солнца оторвалось гигантское плазменное образование. Однако специалисты ИКИ РАН рассказали, что источник явления находится на обратной стороне Солнца и скрыт от глаз.

Также они напомнили, что примерно из той же области Солнца, куда опиралась правая «нога» протуберанца, несколько дней назад было выброшено крупное облако плазмы. «Не исключено, что оба события (произошедший ранее выброс и сегодняшний отрыв гигантского протуберанца) имеют общий источник на Солнце», — подытожили авторы.

13 ноября специалисты ИКИ РАН сообщили, что самая мощная в этом году солнечная вспышка вызвала сильные полярные сияния. На Земле были зафиксированы сильные геомагнитные возмущения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    16-летние россиянки втайне от родителей едут на вечеринки с шейхами в Дубай. Они продают свою девственность за сотни тысяч рублей

    Армия России заняла Веселое

    ВСУ попытались прорвать окружение в Харьковской области

    Армия России уничтожила пусковые установки HIMARS

    Мать российского криминального авторитета упала в обморок на суде по его делу

    Трамп обрушил поставки одного из ключевых экспортных товаров Швейцарии

    Малышева похвалила изобретение индийских ученых против воняющей обуви

    В России высказались о новых «сокрушительных санкциях» США

    В Африке обратились к Путину, Медведеву и Лаврову

    Российские войска нанесли серию ударов по востоку Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости