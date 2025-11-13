Наука и техника
Самая мощная в этом году солнечная вспышка вызвала сильные полярные сияния

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Самая мощная в этом году солнечная вспышка вызвала сильные полярные сияния, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

На Солнце произошел третий выброс плазмы, он добрался до Земли и вызвал одни из самых сильный полярных сияний за последнее десятилетие.

«Есть шанс увидеть начиная с широт 45 градусов. Полярный овал уже уходит в Европу и Канаду, но, возможно, кто-то успеет поймать хвост до восхода Солнца», — отметили в ИКИ РАН.

На Земле продолжается магнитная буря, ей присвоен индекс G3.3, то есть сильные геомагнитные возмущения.

Накануне на Землю обрушилась магнитная буря планетарного масштаба. Ее сила практически достигла высшего уровня G5.

