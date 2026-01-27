Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:06, 27 января 2026Силовые структуры

Появились подробности кровавой расправы над криминальным авторитетом в центре Москвы

В Москве правоохранители задержали убийцу авторитета Вахтанга Кардавы
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Yanosh Nemesh / Shutterstock / Fotodom  

В Москве правоохранители задержали одного из участников перестрелки, в результате которой не выжил криминальный авторитет Вахтанг Кардава, известный как Ваха Сухумский. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Задержанный проходит обвиняемым по трем статьям. Он арестован. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Преступление произошло 25 апреля 2005 года в ресторане «Желтая субмарина» в центре Москвы. Четверо вооруженных мужчин приехали в 1-й Тверской-Ямской переулок, ворвались в ресторан и открыли прицельный огонь по сидевшему за столом авторитету. После этого все четверо нападавших скрылись. Жертвами перестрелки также стали знакомый и охранник Кардавы.

По горячим следам преступление раскрыть не удалось, но после повторного анализа материалов уголовного дела получилось выйти на след задержанного. Выяснилось, что он вклеил в чужой паспорт свое фото и 20 лет жил под другим именем.

Ранее сообщалось, что суд отклонил ходатайство о возвращении в прокуратуру дела криминального авторитета Игоря Кокунова, известного в преступном мире как вор в законе Вася Бандит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев распорядился отправить помощь Украине

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Глава «Почты России» назвал способ снижения долгов компании

    Москвичам рассказали о погоде после снегопадов

    На трассе М7 произошло массовое ДТП

    Один из крупнейших покупателей российской нефти резко снизил закупки

    Одна постсоветская страна подала в суд на Россию из-за мигрантов

    В день смерти бывшая помощница двух российских губернаторов приехала на похороны матери

    Стоимость поездки на такси в Москве оказалась выше цены на авиабилеты в другой город

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok