Появились подробности кровавой расправы над криминальным авторитетом в центре Москвы

В Москве правоохранители задержали убийцу авторитета Вахтанга Кардавы

В Москве правоохранители задержали одного из участников перестрелки, в результате которой не выжил криминальный авторитет Вахтанг Кардава, известный как Ваха Сухумский. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Задержанный проходит обвиняемым по трем статьям. Он арестован. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Преступление произошло 25 апреля 2005 года в ресторане «Желтая субмарина» в центре Москвы. Четверо вооруженных мужчин приехали в 1-й Тверской-Ямской переулок, ворвались в ресторан и открыли прицельный огонь по сидевшему за столом авторитету. После этого все четверо нападавших скрылись. Жертвами перестрелки также стали знакомый и охранник Кардавы.

По горячим следам преступление раскрыть не удалось, но после повторного анализа материалов уголовного дела получилось выйти на след задержанного. Выяснилось, что он вклеил в чужой паспорт свое фото и 20 лет жил под другим именем.

Ранее сообщалось, что суд отклонил ходатайство о возвращении в прокуратуру дела криминального авторитета Игоря Кокунова, известного в преступном мире как вор в законе Вася Бандит.