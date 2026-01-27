Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:47, 27 января 2026Бывший СССР

В Литве рассказали о борющихся с дезинформацией эльфах

В Литве работает сеть волонтеров-«эльфов» для борьбы с дезинформацией
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

В Литве для работы с информацией существует сеть волонтеров, которых называют «эльфы». Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на отчет Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций.

«"Эльфы" занимаются "развенчиванием" недружественных, по мнению государства, высказываний. (...) Даже проводятся различные учебные мероприятия», — сказано в публикации.

Отмечается, что сеть насчитывает до 5 тысяч волонтеров. Ежегодно Министерство обороны Литвы выделяет гранты для «повышения устойчивости граждан».

Ранее стало известно, что лидеры стран Прибалтики и ряда других европейских государств хотят развязать большую войну с Россией, чтобы предотвратить экономическую катастрофу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ультиматуме США Украине

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Пентагон предупредил о возможности войны на территории США

    Боец СВО притворился мертвым и выжил

    В Литве рассказали о борющихся с дезинформацией эльфах

    В России порассуждали о словах Путина о нелогичной просьбе по поводу СВО

    Бывший госсекретарь США раскритиковал Трампа за Венесуэлу и Гренландию

    Российские подростки разгромили обувной магазин и напали на продавщицу

    Мужчинам рассказали о приятном способе снизить риск рака простаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok