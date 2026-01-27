В Литве рассказали о борющихся с дезинформацией эльфах

В Литве работает сеть волонтеров-«эльфов» для борьбы с дезинформацией

В Литве для работы с информацией существует сеть волонтеров, которых называют «эльфы». Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на отчет Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций.

«"Эльфы" занимаются "развенчиванием" недружественных, по мнению государства, высказываний. (...) Даже проводятся различные учебные мероприятия», — сказано в публикации.

Отмечается, что сеть насчитывает до 5 тысяч волонтеров. Ежегодно Министерство обороны Литвы выделяет гранты для «повышения устойчивости граждан».

