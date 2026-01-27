В Петербурге арестовали квартиру и пенсию тяжелобольной блокадницы

В Петербурге арестовали квартиру и пенсию 87-летней тяжелобольной блокадницы

В Санкт-Петербурге наложили арест на пенсию 87-летней тяжелобольной блокадницы и ветерана труда. Причиной стал долг ее сына, пишет «Комсомольская правда».

Сын пенсионерки работает архитектором. У него произошел конфликт с руководительницей стоматологической клиники, которая обратилась к нему за услугами, а позже обвинила в невыполнении работ по договору и потребовала взыскать средства через суд. По словам россиянина, часть судебных решений была отменена, однако позже требования предъявили вновь.

С 2020 по 2023 год мужчина переводит матери, которая практически не встает и нуждается в круглосуточном уходе, по 100 тысяч рублей в месяц на лечение. За это время общая сумма переводов составила 3,5 миллиона рублей. Оппоненты архитектора посчитали переводы попыткой скрыть средства и добились взыскания этой суммы с пенсионерки. Архитектор считает, что на его деньги покушаются мошенники.

В результате суд арестовал имущество пожилой женщины. Теперь пенсионерка располагает только прожиточным минимумом в размере 17,7 тысячи рублей. Россиянин обратился в прокуратуру, начата проверка.

