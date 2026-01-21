Реклама

17:48, 21 января 2026

Россиянин захотел отремонтировать жилье и лишился миллионов рублей

В Благовещенске ремонтник обманул владельца жилья на 11 миллионов рублей
Нина Ташевская
Фото: perfectlab / Shutterstock / Fotodom

Житель Благовещенска захотел сделать ремонт в коттедже и лишился крупной суммы денег. Ремонтник обманул россиянина на миллионы рублей, сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале.

По данным следствия, 31-летний мужчина пообещал провести ремонт в загородном доме пострадавшего. Письменный договор стороны не подписывали, ограничившись устным соглашением.

В период с октября 2023 года по январь 2025-го недобросовестный ремонтник выманил у хозяина дома более 11 миллионов рублей. Аферист всегда брал предоплату якобы на закупку материалов, а потом создавал видимость проведения работ на участке. Когда выяснилось, что ремонт ведется не по договоренности, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере)», — уточнили в прокуратуре. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее жительница Вологды захотела снять квартиру и осталась без денег, попавшись на уловки мошенников.

