Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:20, 15 января 2026Экономика

Россиянка попыталась снять квартиру и осталась без денег

В Вологде россиянка попыталась снять квартиру и потеряла 17 тыс. рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Жительница Вологды захотела снять квартиру и лишилась денег, попавшись на уловки мошенников. Об этом пишет портал NewsRoom 24.

Инцидент произошел в январе 2026 года. Россиянка нашла в сети объявление о сдаче в аренду жилья по низкой цене и с удобными условиями. Она связалась с автором, который представился собственником, и перешла с ним в мессенджер для обсуждения подробностей.

Собеседник попросил женщину перейти по ссылке для оформления сделки, заявив, что ссылка ведет на официальный сайт сервиса аренды. По словам пострадавшей, страница выглядела правдоподобно и не вызвала у нее подозрений. Россиянка ввела в форму на сайте свои персональные данные и реквизиты банковской карты. После этого с ее счета списали 17 тысяч рублей, а «собственник» перестал выходить на связь.

Женщина обратилась в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее российских туристов предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья в Таиланде. Злоумышленники начали использовать краденые личности отдыхающих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давление стало еще сильнее». Глава МИД Гренландии расплакалась после встречи с администрацией Трампа

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Экс-офицер США назвал стратегическую ценность Гренландии

    В Нидерландах заявили о значительном ущербе после взрывов

    На Украине назвали условие изменения позиции по конфликту

    Глава управы Белгорода погиб на СВО

    Появилось видео гибели темнокожего воспитанника ЦСКА

    «Разобрала страну на части». Почему Майя Санду захотела ликвидировать Молдавию и объединить ее с Румынией?

    Зеленский вновь раскритиковал Кличко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok