Россиянка попыталась снять квартиру и осталась без денег

В Вологде россиянка попыталась снять квартиру и потеряла 17 тыс. рублей

Жительница Вологды захотела снять квартиру и лишилась денег, попавшись на уловки мошенников. Об этом пишет портал NewsRoom 24.

Инцидент произошел в январе 2026 года. Россиянка нашла в сети объявление о сдаче в аренду жилья по низкой цене и с удобными условиями. Она связалась с автором, который представился собственником, и перешла с ним в мессенджер для обсуждения подробностей.

Собеседник попросил женщину перейти по ссылке для оформления сделки, заявив, что ссылка ведет на официальный сайт сервиса аренды. По словам пострадавшей, страница выглядела правдоподобно и не вызвала у нее подозрений. Россиянка ввела в форму на сайте свои персональные данные и реквизиты банковской карты. После этого с ее счета списали 17 тысяч рублей, а «собственник» перестал выходить на связь.

Женщина обратилась в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее российских туристов предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья в Таиланде. Злоумышленники начали использовать краденые личности отдыхающих.