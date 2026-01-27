Москалькова предложила открыть пункт пропуска на границе с Украиной

В России захотели открыть пункт пропуска на границе с Украиной, чтобы дать возможность застрявшим за границей россиянам вернуться. С предложением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.

По ее словам, некоторые граждане России не могут покинуть Украину через другие страны из-за истекшего срока действия загранпаспортов. «Наверное, надо обсудить, что, может быть, какой-то один пункт пропуска открыть для российских граждан, которые хотели бы приехать к своим родным и близким. Но документов уже не имеют, чтобы легально выехать через другие страны», — сказала омбудсмен.

Она подчеркнула, что запрос на это есть — за последний год, аппарат уполномоченного по правам человека в России помог воссоединить более 50 семей.

В декабре Москвалькова сообщила, что из-за конфликта с Украиной за закрытыми границами оказались более 20 семей. Она заверила, что в ближайшее время они воссоединятся с родными.