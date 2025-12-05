Раскрыта судьба оказавшихся за закрытыми границами из-за конфликта на Украине 20 семей

Москалькова: Воссоединятся более 20 разлученных из-за конфликта на Украине семей

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла судьбу оказавшихся за закрытыми границами из-за конфликта на Украине более 20 семей. По ее данным, им удастся воссоединиться, передает ТАСС.

«Мы постоянно занимаемся воссоединением семей, которые в ситуации закрытия границы оказались разобщены и могут воссоединиться только с помощью института уполномоченного по правам человека России и Верховной рады», — пояснила омбудсмен.

Уточняется, что в ближайшее время состоится воссоединение более 20 российских семей.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при российском президенте Мария Львова-Белова заявила о возвращении на Украину детей и обратилась к жене президента США Дональда Трампа, Мелании, так как та активно участвует в этих процессах.