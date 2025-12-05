Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:29, 5 декабря 2025Россия

Раскрыта судьба оказавшихся за закрытыми границами из-за конфликта на Украине 20 семей

Москалькова: Воссоединятся более 20 разлученных из-за конфликта на Украине семей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла судьбу оказавшихся за закрытыми границами из-за конфликта на Украине более 20 семей. По ее данным, им удастся воссоединиться, передает ТАСС.

«Мы постоянно занимаемся воссоединением семей, которые в ситуации закрытия границы оказались разобщены и могут воссоединиться только с помощью института уполномоченного по правам человека России и Верховной рады», — пояснила омбудсмен.

Уточняется, что в ближайшее время состоится воссоединение более 20 российских семей.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при российском президенте Мария Львова-Белова заявила о возвращении на Украину детей и обратилась к жене президента США Дональда Трампа, Мелании, так как та активно участвует в этих процессах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о действиях России в случае отказа Украины от урегулирования

    Одно действие среди россиян повторилось почти 200 миллионов раз

    Россиян предупредили о вреде привычки лежать после еды

    Россиянам назвали признаки опасных сделок с жильем

    Воры проникли в дом известного стримера и украли «все его барахло»

    Россияне потребовали 340 тысяч рублей за нравственные страдания из-за туалетов в самолете

    Пышный прием Путина в Индии назвали ударом по Вашингтону

    Попытку США сорвать план ЕС по замороженным российским активам объяснили

    Мужчина сбросил 20 килограммов и раскрыл секреты похудения

    Мужчина избил водителя скорой помощи в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok