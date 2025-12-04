Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:01, 4 декабря 2025Россия

Российская общественница обратилась к жене Трампа

Львова-Белова заявила о возвращении на Украину детей и обратилась к жене Трампа
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Россия вернула в семьи на Украине сразу семерых детей. Об их возвращении заявила в Telegram уполномоченный по правам ребенка при российском президенте Мария Львова-Белова.

По словам общественницы, с родными воссоединились шесть мальчиков и одна девочка. Также она отметила, что дети возвращаются и в Россию, а также в третьи страны. Кроме того, она обратилась к жене президента США Дональда Трампа, Мелании, так как та активно участвует в этих процессах.

«Хотела бы поблагодарить первую леди США Меланию Трамп за ее неизменную приверженность и участие в данной деятельности — она принимает участие в наших продолжающихся мероприятиях по воссоединению детей с их семьями», — заявила омбудсмен.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта идет, пусть и небольшими шагами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили Макрону на предложение прекратить удары по энергетике Украины

    Жителей одного штата предупредили о нашествии крабов в варежках

    Голубиный помет оказался опасен для людей

    Бывший начальник управления Минобороны пойдет под суд за многомиллионные взятки

    Раскрыт неочевидный фактор внезапной сердечной смерти

    Пассажир самолета схватил попутчицу за грудь и расстегнул ее штаны во время полета в США

    В сети восхитились внешностью блогерши с волосами на подбородке

    Российская общественница обратилась к жене Трампа

    Прилучный подал в суд жалобу по делу с Муцениеце

    Путин и Моди сели в один автомобиль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok