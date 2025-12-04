Российская общественница обратилась к жене Трампа

Львова-Белова заявила о возвращении на Украину детей и обратилась к жене Трампа

Россия вернула в семьи на Украине сразу семерых детей. Об их возвращении заявила в Telegram уполномоченный по правам ребенка при российском президенте Мария Львова-Белова.

По словам общественницы, с родными воссоединились шесть мальчиков и одна девочка. Также она отметила, что дети возвращаются и в Россию, а также в третьи страны. Кроме того, она обратилась к жене президента США Дональда Трампа, Мелании, так как та активно участвует в этих процессах.

«Хотела бы поблагодарить первую леди США Меланию Трамп за ее неизменную приверженность и участие в данной деятельности — она принимает участие в наших продолжающихся мероприятиях по воссоединению детей с их семьями», — заявила омбудсмен.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта идет, пусть и небольшими шагами.