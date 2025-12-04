Реклама

Россия
12:01, 4 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Трампа о переговорах

Депутат Чепа: Процесс урегулирования по Украине идет, несмотря на сопротивление
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта идет, пусть и небольшими шагами, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа об «очень хороших» переговорах в Москве.

«В этом конфликте есть разные стороны. Есть те, кто заинтересован в мире, а также те, кто торпедирует все мирные соглашения, — сказал политик. — Но в конечном итоге сторона, которая должна реализовывать все договоренности, — это Украина».

По словам Чепы, Киев идет на поводу у европейских стран, которые не хотят завершения противостояния, и это сильно мешает урегулированию. Но даже в таких сложных условиях, подчеркнул политик, процесс продолжается, и каждые новые переговоры — это шаг вперед.

«Все можно преодолеть. Сейчас с поста сняли руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, который был ярым сторонником продолжения боевых действий. Думаю, кого-то еще могут удалить. Так что процесс идет. Медленно, шаг за шагом, но продолжается работа над преодолением сопротивления организаторов конфликта», — заключил Чепа.

Ранее Трамп положительно оценил визит своих представителей — спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера — в Москву, заявив, что их встреча с президентом РФ Владимиром Путиным прошла очень хорошо. Встреча состоялась в Кремле в ночь на 3 декабря.

