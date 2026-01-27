В заднем проходе пожилого мужчины нашли подводку для глаз

В Японии внутри мужчины нашли подводку для глаз с приросшим к ней камнем

В Японии врачи обнаружили в заднем проходе покойника подводку для глаз. Об этом пишет Need To Know.

Пожилой мужчина последние три года страдал от болей в животе. Когда ему было около 60 лет, во время очередного приступа боли он потерял сознание. Его срочно госпитализировали, но не сумели спасти.

Врачи хотели узнать причину странных болей мужчины и провели вскрытие. В результате они нашли в его заднем проходе подводку для глаз с приросшим к ней камнем из мочевого пузыря.

Инородный предмет проткнул стенку его прямой кишки и задел пузырь. Из-за этого селезенка мужчины была увеличена, а мочеточники — растянуты. Выяснилось, что пациента не стало из-за сепсиса, который развился из-за острого воспаления левой почки.

Полиция обыскала дом мужчины и обнаружила в его спальне вибратор. По словам брата покойного, тот часто носил женскую одежду. Предполагается, что мужчина сам вставил подводку в задний проход ради сексуального удовлетворения.

Ранее сообщалось, что в Китае врачи вырезали из кишечника 61-летнего пациента 17-сантиметровый батат. Он признался, что вставил корнеплод в задний проход от скуки.

