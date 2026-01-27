Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:04, 27 января 2026Из жизни

В заднем проходе пожилого мужчины нашли подводку для глаз

В Японии внутри мужчины нашли подводку для глаз с приросшим к ней камнем
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Marijan Murat / dpa / Globallookpress.com

В Японии врачи обнаружили в заднем проходе покойника подводку для глаз. Об этом пишет Need To Know.

Пожилой мужчина последние три года страдал от болей в животе. Когда ему было около 60 лет, во время очередного приступа боли он потерял сознание. Его срочно госпитализировали, но не сумели спасти.

Врачи хотели узнать причину странных болей мужчины и провели вскрытие. В результате они нашли в его заднем проходе подводку для глаз с приросшим к ней камнем из мочевого пузыря.

Материалы по теме:
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019

Инородный предмет проткнул стенку его прямой кишки и задел пузырь. Из-за этого селезенка мужчины была увеличена, а мочеточники — растянуты. Выяснилось, что пациента не стало из-за сепсиса, который развился из-за острого воспаления левой почки.

Полиция обыскала дом мужчины и обнаружила в его спальне вибратор. По словам брата покойного, тот часто носил женскую одежду. Предполагается, что мужчина сам вставил подводку в задний проход ради сексуального удовлетворения.

Ранее сообщалось, что в Китае врачи вырезали из кишечника 61-летнего пациента 17-сантиметровый батат. Он признался, что вставил корнеплод в задний проход от скуки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли забрать с «гражданки» на СВО

    На Украине назвали мешающую вступлению в ЕС страну

    В Британии назвали условие ввода войск на Украину

    В заднем проходе пожилого мужчины нашли подводку для глаз

    Риск набора веса при отказе от курения оценили

    Зеленский решил назначить посланника для контактов с белорусской оппозицией

    Глюкоза отменила свои концерты в Казахстане

    Водолазы наткнулись на тело унесенного волнами в море туриста на курорте Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok