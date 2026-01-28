Профессор Сакс: Зеленский уничтожит Украину, но не пойдет на компромисс

Президент Украины Владимир Зеленский скорее уничтожит собственную страну, но не пойдет на компромисс для урегулирования конфликта. Об этом заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс, передает ТАСС.

«Разумеется, успех мог бы быть достигнут уже завтра на разумной основе. Проблема, увы, заключается в том, что Украина находится в руках группы, правящей в условиях военного положения и готовой, скорее, уничтожить Украину, чем пойти на компромисс», — указал эксперт.

Сакс также выразил сожаление, что Европа поддерживает политику Зеленского и не хочет никаких компромиссов. По его словам, это пример некомпетентности.

Ранее Сакс заявил, что Европе следует попытаться восстановить отношения с Россией, поскольку США отказались от Украины. Профессор отметил, что европейским странам стоит признать угрозу со стороны США, а таже наладить отношения с Москвой.