В США призвали Европу наладить диалог с Россией

Профессор Сакс призвал Европу наладить диалог с РФ из-за отказа США от Украины

Профессор Чикагского университета Джеффри Сакс заявил, что Европе следует попытаться восстановить отношения с Россией, поскольку США отказались от Украины. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Сакс отметил, что европейским странам стоит признать угрозу со стороны США, а таже наладить отношения с Москвой. «А еще Европа должна понять, что ей нужно вести дипломатические переговоры с Россией», — призвал он.

Ранее Сакс заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа могут заставить ЕС пересмотреть отношения с Москвой. В свою очередь, издание Politico писало, что в Европе захотели жесткого возмездия против Трампа.