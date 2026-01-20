Реклама

В США запаниковали из-за возможного сближения ЕС с Россией

Эксперт Сакс: Угрозы Трампа могут заставить ЕС пересмотреть отношения с Москвой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Угрозы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в адрес Евросоюза на фоне притязаний на Гренландию могут заставить Европу пересмотреть свои отношения с Москвой. К такому выводу пришел профессор Чикагского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Breaking Points.

«Они сейчас все пересматривают. Мерц сказал пару дней назад, что, возможно, стоит позвонить Путину. Это показывает, что у европейцев сейчас идет перекалибровка из-за этой угрозы», — отметил эксперт.

По словам Сакса, Европа долгие годы, сама того не понимая, под влиянием Соединенных Штатов стремилась ослабить Россию и всячески ее провоцировала. В конце концов ЕС остался в числе проигравших.

Ранее в Кремле спрогнозировали, что Дональд Трамп, решив вопрос с вхождением Гренландии в США, войдет в мировую историю. До этого Джеффри Сакс заявил, что Трамп с высокой вероятностью осуществит аннексию Гренландии.

В свою очередь, издание Politico писало, что в Европе захотели жесткого возмездия против Трампа. По некоторым данным, наедине обеспокоенные европейские чиновники называют стремление лидера США аннексировать суверенную датскую территорию безумным и сумасшедшим.

