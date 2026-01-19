Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:49, 19 января 2026Мир

В Европе захотели жесткого возмездия против Трампа

Politico: В Европе считают, что Трамп заслуживает жесткого возмездия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

В Европе считают, что президент США Дональд Трамп заслуживает «жесткого возмездия» за стремление заполучить Гренландию. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Наедине встревоженные европейские чиновники называют стремление Трампа аннексировать суверенную датскую территорию "безумным" и "сумасшедшим", (...) заявляя, что он заслуживает самого жесткого возмездия со стороны Европы», --утверждается в публикации.

По данным издания, в Европе считают притязания Трампа неспровоцированными и опасаются, что он вошел в «режим воина» после операции американский военных в Венесуэле. Неназванный европейский дипломат признал, что Европу критикуют за слабость перед Трампом, однако подчеркнул, что существуют красные линии. Он отметил, что политика главы Белого дома воспринимается как «шаг, зашедший слишком далеко».

Ранее стало известно, что Евросоюз готовится к принятию «самых решительных мер» против Соединенных Штатов, чтобы удержать американского президента от попыток захватить контроль над Гренландией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Судебные приставы начали принудительное выселение Долиной из квартиры

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    Число жертв крушения двух высокоскоростных поездов в Испании увеличилось

    Пушилин рассказал о приближении к Славянску

    Торговля России и США резко выросла после переизбрания Трампа

    Суд лишил жену участника СВО выплат за смерть мужа из-за вскрывшегося факта о ее сыне

    В России придумали новую причину для лишения водителей прав

    Россиян захотели лишать прав за ряд устройств на машине. Пока за них штрафуют на 500 рублей

    Российская блогерша словами «в тюрьму попасть можно» описала одну особенность жизни в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok