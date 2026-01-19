Появились подробности о плане ЕС принять «решительные меры» против Трампа

Politico: ЕС хочет принять самые решительные меры против Трампа из-за Гренландии

Европейский союз (ЕС) готовится к принятию «самых решительных мер» против Соединенных Штатов, чтобы удержать американского президента Дональда Трампа от попыток захватить контроль над Гренландией. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов и официальных лиц по итогам спешно созванной встречи представителей 27 стран.

В ходе трехчасовых дискуссий в Брюсселе дипломаты отметили «важность подготовки конкретных вариантов противодействия Трампу на случай, если переговоры с Вашингтоном на следующей неделе не приведут к быстрому разрешению проблемы».

Как утверждает один из дипломатов, пошлины в размере 93 миллиардов евро могут быть введены «очень быстро» по сравнению с некоторыми другими обсуждаемыми вариантами. В качестве альтернативы рассматривается применение так называемого антипринудительного инструмента (ACI). С его помощью Брюссель может ограничить деятельность банков США, аннулировать патенты или помешать компаниям получать доходы от обновлений программного обеспечения (ПО) или потоковой передачи, отмечает Politico.

Ранее о возможности введения пошлин на 93 миллиарда евро писало издание Financial Times. Тем временем председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о намерении созвать внеочередное заседание на фоне ситуации вокруг Гренландии. Он сообщал, что Европейский союз разрабатывает коллективный ответ государств-участниц на заявление Трампа о введении таможенных пошлин для некоторых европейских стран