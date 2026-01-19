Угрозы США пошлинами заставили Евросовет провести внеочередное заседание

Кошта: Евросовет проведет внеочередное заседание на фоне угроз США пошлинами

Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о намерении созвать внеочередное заседание на фоне ситуации вокруг Гренландии. Об этом он написал в соцсети X.

Он объяснил, что заседание состоится в ближайшие дни.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о 10-процентных пошлинах против ряда стран ЕС из-за ситуации вокруг Гренландии. Они затронут Германию, Францию, Нидерланды, Данию, Швецию, Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию. В свою очередь, Антониу Кошта заявил, что Европейский союз (ЕС) разрабатывает коллективный ответ государств-участниц. По данным Financial Times (FT), страны ЕС задумались над введением ответных пошлин против США на 93 миллиарда евро.

