Изучили ситуацию и помахали рукой местным. Германия спешно вывела своих военных из Гренландии после угроз Трампа

Военные бундесвера (вооруженных сил) Германии тайно покинули Гренландию после угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран Европы. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, приказ об отъезде поступил из Берлина лишь рано утром и руководство было вынуждено отменить все запланированные встречи. «Никаких объяснений на земле войскам не было дано — абсолютно ничего. Просто: "Возвращайтесь!"» — отмечают журналисты.

В 8:30 по местному времени (13:30 мск) разведывательная группа бундесвера из 15 человек была замечена в полном составе во главе с командиром миссии, контр-адмиралом Штефаном Паули, в аэропорту столицы Гренландии Нуука при посадке на самолет Boeing 737 гражданской авиакомпании Icelandair.

Подразделение бундесвера пробыло на территории Гренландии 44 часа

Позднее представитель немецкой военной миссии в Гренландии подполковник Петер Милевчук заявил, что бундесвер успешно выполнил поставленные задачи. По его словам, сотрудничество немецких военных с коллегами из Дании было «чрезвычайно позитивным и конструктивным».

«Мы изучили ситуацию. Теперь поедем домой с результатами», — сказал офицер, отметив, что среди военнослужащих из разных стран прошел «оживленный обмен мнениями». Также он рассказал о позитивных контактах с местным населением.

Хотя прямых переговоров с гренландцами не было, они поддерживали видимое присутствие в общественной сфере. Они махали нам, и, конечно же, мы махали им в ответ Петер Милевчук представитель миссии бундесвера в Гренландии

Немецкие военные сбежали из Гренландии через несколько часов после угроз Трампа

За несколько часов до отправки немецких военнослужащих на родину президент США Дональд Трамп объявил о введении десятипроцентных пошлин в отношении ряда стран Европейского союза (ЕС) в качестве меры из-за ситуации вокруг Гренландии. Тарифы затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также Великобританию и Норвегию, не входящие в ЕС. Кроме того, американский лидер пригрозил увеличить пошлины до 25 процентов с 1 июня и до тех пор, пока не будет достигнута сделка о полном и окончательном приобретении Гренландии.

После этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия решительно выступает в поддержку Дании и народа Гренландии. По его словам, угрозы Трампа ввести пошлины против поддерживающих Данию стран «подрывают трансатлантические отношения» и могут привести к эскалации.

Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль назвал действия Трампа шантажом. «Совершенно ясно, что мы не пойдем по пути, который выбрал Трамп. Нас не будут шантажировать, нас не будут провоцировать ни тарифами, ни словами», — высказался политик. Он также резюмировал, что администрация Трампа перешла черту.