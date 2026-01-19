Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:40, 19 января 2026Мир

Изучили ситуацию и помахали рукой местным. Германия спешно вывела своих военных из Гренландии после угроз Трампа

Военные бундесвера покинули Гренландию после угроз Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Военные бундесвера (вооруженных сил) Германии тайно покинули Гренландию после угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран Европы. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, приказ об отъезде поступил из Берлина лишь рано утром и руководство было вынуждено отменить все запланированные встречи. «Никаких объяснений на земле войскам не было дано — абсолютно ничего. Просто: "Возвращайтесь!"» — отмечают журналисты.

Материалы по теме:
«Настали опасные времена» Почему Северная Европа вооружается из-за «российской угрозы» и провоцирует кризис между Россией и НАТО?
«Настали опасные времена»Почему Северная Европа вооружается из-за «российской угрозы» и провоцирует кризис между Россией и НАТО?
11 июля 2025
«Это вопрос национальной безопасности» Россия и США заявляют права на Арктику. Станут ли они партнерами или конкурентами в регионе?
«Это вопрос национальной безопасности»Россия и США заявляют права на Арктику. Станут ли они партнерами или конкурентами в регионе?
23 апреля 2025

В 8:30 по местному времени (13:30 мск) разведывательная группа бундесвера из 15 человек была замечена в полном составе во главе с командиром миссии, контр-адмиралом Штефаном Паули, в аэропорту столицы Гренландии Нуука при посадке на самолет Boeing 737 гражданской авиакомпании Icelandair.

Подразделение бундесвера пробыло на территории Гренландии 44 часа

Позднее представитель немецкой военной миссии в Гренландии подполковник Петер Милевчук заявил, что бундесвер успешно выполнил поставленные задачи. По его словам, сотрудничество немецких военных с коллегами из Дании было «чрезвычайно позитивным и конструктивным».

«Мы изучили ситуацию. Теперь поедем домой с результатами», — сказал офицер, отметив, что среди военнослужащих из разных стран прошел «оживленный обмен мнениями». Также он рассказал о позитивных контактах с местным населением.

Хотя прямых переговоров с гренландцами не было, они поддерживали видимое присутствие в общественной сфере. Они махали нам, и, конечно же, мы махали им в ответ

Петер Милевчукпредставитель миссии бундесвера в Гренландии

Немецкие военные сбежали из Гренландии через несколько часов после угроз Трампа

За несколько часов до отправки немецких военнослужащих на родину президент США Дональд Трамп объявил о введении десятипроцентных пошлин в отношении ряда стран Европейского союза (ЕС) в качестве меры из-за ситуации вокруг Гренландии. Тарифы затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также Великобританию и Норвегию, не входящие в ЕС. Кроме того, американский лидер пригрозил увеличить пошлины до 25 процентов с 1 июня и до тех пор, пока не будет достигнута сделка о полном и окончательном приобретении Гренландии.

Материалы по теме:
«Появление семейных кланов неизбежно» Дети Дональда Трампа помогают ему править страной. Кто из них станет новым президентом США?
«Появление семейных кланов неизбежно»Дети Дональда Трампа помогают ему править страной. Кто из них станет новым президентом США?
7 декабря 2025
«Куба — это цель номер один» Почему Дональд Трамп готов проводить военные операции по всему миру и какой сигнал он подает России?
«Куба — это цель номер один»Почему Дональд Трамп готов проводить военные операции по всему миру и какой сигнал он подает России?
14 января 2026

После этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия решительно выступает в поддержку Дании и народа Гренландии. По его словам, угрозы Трампа ввести пошлины против поддерживающих Данию стран «подрывают трансатлантические отношения» и могут привести к эскалации.

Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль назвал действия Трампа шантажом. «Совершенно ясно, что мы не пойдем по пути, который выбрал Трамп. Нас не будут шантажировать, нас не будут провоцировать ни тарифами, ни словами», — высказался политик. Он также резюмировал, что администрация Трампа перешла черту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Изучили ситуацию и помахали рукой местным. Германия спешно вывела своих военных из Гренландии после угроз Трампа

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    Служитель церкви тайно снимал на видео няню в ванной комнате

    Купившему одну секс-игрушку для разных партнерш мужчине дали совет

    На Западе оценили реакцию Каллас на заявление России о Гренландии

    Москвичам спрогнозировали комфортное купание на Крещение

    Германия придумала «значительный» ответ Трампу

    Обнаружено эффективное средство укрепления кожного барьера

    Белый дом и власти Калифорнии поспорят в суде из-за яиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok