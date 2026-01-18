Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:17, 18 января 2026Мир

Германия объяснила бегство своих военных из Гренландии

Бундесвер заявил об успешном завершении военной миссии в Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Бундесвер успешно завершил военную разведывательную миссию в Гренландии. Об этом заявил представитель бундесвера подполковник Вооруженных сил Германии Петер Милевчук медиагруппе Funke.

По его словам, сотрудничество немецких военных с коллегами из Дании было «чрезвычайно позитивным и конструктивным». «Мы изучили ситуацию. Теперь поедем домой с результатами», — сказал он.

Ранее 18 января солдаты бундесвера тайно покинули Гренландию. Бегство состоялось после угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран Европы. По сведениям Bild, никаких объяснений войскам не было дано. «Просто приказали: "Возвращайтесь!"» — отмечали журналисты. Приказ об отъезде поступил из Берлина рано утром, и руководство миссии было вынуждено отменить все запланированные встречи.

17 января Трамп объявил о введении пошлин в отношении ряда стран Европейского союза (ЕС) в качестве меры из-за ситуации вокруг Гренландии. Тарифы затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также Великобританию и Норвегию, не входящие в ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина заявил о бессилии ЕС и Великобритании

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Назван главный фаворит Australian Open

    Пленный прослезился и рассказал о «горах трупов» солдат ВСУ

    На Западе пришли к одному выводу после слов лидеров ЕС о Путине

    Президент Чехии обратился к НАТО из-за Гренландии

    Раскрыто истинное отношение Запада к штурмовым войскам ВСУ

    Аналитик указал на одно действие США с самого основания страны

    В ВСУ появились «мертвые души»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok