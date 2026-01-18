Германия объяснила бегство своих военных из Гренландии

Бундесвер заявил об успешном завершении военной миссии в Гренландии

Бундесвер успешно завершил военную разведывательную миссию в Гренландии. Об этом заявил представитель бундесвера подполковник Вооруженных сил Германии Петер Милевчук медиагруппе Funke.

По его словам, сотрудничество немецких военных с коллегами из Дании было «чрезвычайно позитивным и конструктивным». «Мы изучили ситуацию. Теперь поедем домой с результатами», — сказал он.

Ранее 18 января солдаты бундесвера тайно покинули Гренландию. Бегство состоялось после угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран Европы. По сведениям Bild, никаких объяснений войскам не было дано. «Просто приказали: "Возвращайтесь!"» — отмечали журналисты. Приказ об отъезде поступил из Берлина рано утром, и руководство миссии было вынуждено отменить все запланированные встречи.

17 января Трамп объявил о введении пошлин в отношении ряда стран Европейского союза (ЕС) в качестве меры из-за ситуации вокруг Гренландии. Тарифы затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также Великобританию и Норвегию, не входящие в ЕС.