Мерц высказался о Гренландии

Мерц: Германия решительно выступает на стороне Дании и народа Гренландии

Германия решительно выступает в поддержку Дании и народа Гренландии. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Мы решительно и сплоченно выступаем на стороне Дании и народа Гренландии. Как член НАТО, мы привержены укреплению безопасности в Арктике», — написал он.

По его словам, угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против поддерживающих Данию стран «подрывают трансатлантические отношения» и могут привести к эскалации.

Ранее вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Трамп не сможет шантажировать Европу пошлинами. «Мы не пойдем по этому пути. Нас не будут шантажировать, нас не будут провоцировать ни тарифами, ни словами», — высказался политик.