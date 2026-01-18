В Бундесвере помахались с гренландцами

Представитель миссии Бундесвера Милевчик рассказал о контактах с гренландцами

Представитель Вооруженных сил Германии подполковник Петер Милевчук раскрыл подробности пребывания миссии бундесвера в Гренландии. Об этом он рассказал медиагруппе Funke.

По его словам, среди военнослужащих из разных стран прошел «оживленный обмен мнениями». Также офицер сообщил о позитивных контактах с местным населением. «Хотя прямых переговоров с гренландцами не было, они поддерживали видимое присутствие в общественной сфере. Они махали нам, и, конечно же, мы махали им в ответ», — сказал Милевчук.

Ранее 18 января солдаты бундесвера тайно покинули Гренландию, отменив все запланированные встречи. Бегство состоялось после угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран Европы. По сведениям Bild, никаких объяснений войскам не было дано. «Просто приказали: "Возвращайтесь!"» — отмечали журналисты. Приказ об отъезде поступил из Берлина рано утром, и руководство миссии было вынуждено отменить все запланированные встречи.