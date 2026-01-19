Реклама

Американский экономист предрек аннексию Гренландии администрацией Трампа

Экономист Сакс: Трамп заберет Гренландию, несмотря на протесты Европы
Анжелика Бережная
Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент США Дональд Трамп с высокой вероятностью осуществит аннексию Гренландии, несмотря на возмущение Европы. Об этом заявил профессор Колумбийского университета, американский экономист Джеффри Сакс в беседе с РИА Новости.

«Трамп, скорее всего, заберет Гренландию, несмотря на шквал протестов в Европе», — сказал Сакс. По его мнению, европейские уступки, не предполагающие передачу суверенитета, не устроят администрацию США, которая в итоге объявит остров своей территорией.

Ранее стало известно, что ряд европейских лидеров боится сценария, где Трамп получает Гренландию, так как следующими могут стать другие территории Европы. Отмечается, что подобная ситуация ставит под угрозу неприкосновенность военного альянса и может сказаться на украинском конфликте.

Издание Politico писало, что в Европе захотели жесткого возмездия против Трампа. По некоторым данным, наедине обеспокоенные европейские чиновники называют стремление лидера США аннексировать суверенную датскую территорию безумным и сумасшедшим.

